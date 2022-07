Avantajele magazinelor online de bijuterii Știai ca 29 milioane de oameni cumpara zilnic bijuterii? Oamenii sunt fascinați de bijuterii inca de la inceputuri pana in prezent. Printre cadourile cele mai apreciate și nemuritoare, acestea ies in evidența indiferent de ocazie. Reprezentantele sexului frumos sunt cele care apreciaza cel mai bine prezența unei bijuterii, in special daca acestea au și pietre prețioase. Afacerea cu bijuterii are multe avantaje, in special cel de profitabilitate. Se spune ca marja de profit a unei astfel de afaceri este intre 25% și 75%, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care acest domeniu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…

- Nu esti multumit de Sales & Leads generat din online? Nu gasesti insa vinovatul. Vina se paseaza de la unul la altul. Sigur ai mai fost in situatii similare precum cea de mai jos.Agentia de digital marketing iti spune ca totul e super bine la campanii, “noi trimitem trafic dar nu e vina noastra…

- Evenimentele publice in aer liber au fost interzise intr-o zona din Franța, in contextul in care un val de caldura record a cuprins, sambata, Europa. Concertele și marile adunari publice au fost anulate in regiunea Gironde, in jurul orașului Bordeaux. Unele parți ale Franței au atins, sambata, 40 de…

- Legatura directa cu pamantul, cunoscuta și sub denumirea de impamantare, permite oamenilor sa-și conecteze direct corpurile cu Pamantul și sa foloseasca proprietațile sale energetice pentru a se stabiliza. Aceasta practica implica mersul desculț in aer liber sau utilizarea sistemelor de impamantare…

- Ucraina a perturbat vanzarile de alcool in Rusia prin atacuri informatice, a declarat, miercuri, vicepremierul ucrainean, Mihailo Fedorov, citat de AFP, preluata de Agerpres. „Printre lucrurile remarcabile cunoscute azi se numara atacul impotriva sistemului de accize (din Rusia – n. red.), cu ajutorul…

- Romania este pe primul loc, alaturi de Cehia, in topul scumpirilor la prețul motorinei, potrivit statisticilor europene. La benzina, țara noastra se afla pe locul 4, fiind devansata tot de Cehia, dar și de Bulgaria și Austria. Datele arata ca pe 25 aprilie, un litru de motorina costa cu 59% mai mult…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, potrivit datelor din industrie, citate de Reuters. Numarul de vehicule noi inmatriculate in…

- ”Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piata muncii, se contureaza drept o posibila solutie de flexibilizare a muncii si de facilitare a tranzitiei la munca de la birou, in contextul revenirii tot mai multor angajati la modul de lucru pre-pandemic. Astfel, 78%…