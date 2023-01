Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a meciurilor de pe tabloul principal de la Australian Open a avut loc joi dimineața la Melbourne. Cele cinci jucatoare de tenis din Romania prezente in competiție și-au aflat adversarele.

- Craig Tiley, directorul Australian Open, ii amenința pe fanii care intenționeaza sa-l admonesteze pe Novak Djokovic la Melbourne: daca-l vor huidui pe sarb, vor fi evacuați imediat din tribune! Fostul lider mondial revine la Antipozi pentru prima oara de la scandalul de proporții de anul trecut, cand…

- Novak Djokovic (35 de ani, locul 5 ATP) a acuzat probleme medicale la antrenamentul de astazi, cu doar 5 zile inainte de startul Australian Open. Absent de la ediția de Australian Open din 2022, Djokovic a revenit la Melbourne, unde spera sa caștige primul turneu de Grand Slam al anului pentru a zecea…

- Ediția din 2023 a turneului de la Australian Open va pune la bataie cele mai mari premii din istoria turneului, de peste 48,5 de milioane de euro. Premiile competiției de la Antipozi nu vor fi, insa, mai mari decat cele de la Wimbledon sau US Open 2022. Australian Open 2023 va acorda peste 48,5 de milioane…

- Sora mai mare a familiei Williams nu se oprește din a juca tenis la cel mai inalt nivel. De 7 ori campioana in turneele de Mare Slem, dar niciodata caștigatoare a Openului Australian, Venus Williams a acceptat wildcardul oferit de organizatorii intrecerii de Grand Slam de la Melbourne, pentru ediția…

- Novak Djokovic are șanse mari sa participe la Australian Open 2023. Cel puțin așa susțin mai mulți jurnaliști de la Antipozi, in condițiile in care masurile anti-covid s-au relaxat chiar și pentru sportivii care nu s-au vaccinat. Jucatorul de tenis nu a reacționat rapid și așteapta sa vada ce se va…

- Veste uriasa pentru Novak Djokovic, care va putea participa la Australian Open 2023, dupa ce interdictia sa de a patrunde in tara a fost anulata. Primul mare Grand Slam al anului il va avea la start pe jucatorul care a marcat cel mai mult istoria turneului in perioada recenta. Djokovic, castigator al…