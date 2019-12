Stiri pe aceeasi tema

- Parchetului General cere ISU inregistrarea video din cazul Colectiv Arhiva Foto:MApN. Procurorii Parchetului General au cerut Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta înregistrarea cu interventia pompierilor la incendiul de la clubul Colectiv, difuzata astazi de ziarul "Libertatea",…

- SANTANA. Incendiul a avut loc duminica, 13 octombrie, in orașul Santana. Autoturismul a fost cuprins de flacari in partea din fața, iar pentru stingerea focului au intervenit pompierii voluntari din Santana. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a venit cu cateva precizari referitoare la incendiul…

- Un barbat care s-a taiat cu drujba in padure la Ignești a pus pe jar pompierii aradeni. Echipajele de intervenție de la Detașamentul Sebiș din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, Salvaspeo, SMURD Arad și Serviciul de Ambulanța Județean Sebiș incearca sa ajunga la accidentat. „In…

- Un camion care transporta stupi de albine a fost cuprins de flacari in timp ce rula, joi, pe raza localitatii Corni din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, pentru stingerea flacarilor…

- In jur de doua mii de tone de cereale au ars, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un incendiu izbucnit la un depozit din Santana, situat in apropierea garii din localitate. Zeci de pompieri cu mai multe autospeciale s-au luptat cu flacarile pana dimineața, reușind sa stinga incendiul.…

- OSTRAVA. Acestea vor defila de Ziua NATO. Se va intampla in perioada 19-23 septembrie in localitatea Ostrava din Cehia. „Cei șapte pompieri aradeni vor prezenta tehnica din dotare și vor defila alaturi de trupe din tarile membre NATO. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a dislocat…

- ■ Andrei Grancea a fost avansat la gradul de capitan ■ alti sapte pompieri au primit grad superior ■ Opt pompieri nemteni au fost inaintati in grad chiar de Ziua Pompierilor din Romania, vineri, 13 septembrie. Locotenentul Andrei Grancea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava”…

- Cu toate ca arderea miristilor si a vegetatiei uscate este cea mai intalnita practica in activitatile de igienizare a terenurilor, aceasta provoaca multe efecte negative solului, reprezentand totodata un pericol foarte mare prin posibilitatea propagarii flacarilor la construcții și sisteme din apropiere.…