- Echipa filmului romanesc „Libertate", regizat de Tudor Giurgiu, aflata intr-un turneu de promovare prin țara, a ajuns la Suceava, pentru o proiecție speciala, care a avut loc vineri la Cinema City, din Iulius Mall.Spectatorii au avut ocazia sa ii intalneasca pe regizorul Tudor Giurgiu ...

- Festivalul Internațional de Chitara Clasica "Harmonia Cordis" revine la Targu Mureș, incepand de marți, 8 august și se va desfașura pana duminica, 13 august. Concertele vor avea loc atat la Palatul Culturii cat și in Cetatea Medievala, iar in acest an, zeci de artiști din 14 țari, printre care Brazilia,…

- Trupa 3 Sud Est va susține marți, 31 octombrie, un concert in Targu Mureș, la Palatul Culturii. Incepand cu ora 20.00 puteți urmari trupa in concert, cantand cele mai iubite piese scrise de-a lungul carierei lor de peste 25 de ani. Prețul unui bilet, in regim early bird, este de 136,68 de lei la categoria…

- In perioada 8-13 august, liniștea municipiului Targu Mureș va fi frumos „tulburata" de sunetul chitare acustice cu ocazia ediției cu numarul XVIII a Festivalului International de Chitara "Harmonia Cordis". Evenimentul va fi gazduit de Palatul Culturii și Cetatea Medievala pentru partea de concerte și…

- Școala Primara Montessori este o unitate de invațamant privata din Targu Mureș care funcționeaza din anul 2016 centrandu-și misiunea asupra incurajarii copilului sa acționeze, sa voiasca și sa gandeasca singur. In urma cu cateva zile, vineri, 28 iulie, in incinta Cetații Medievale a avut loc un eveniment…

