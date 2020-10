Sambata in data de 31 Octombrie de la ora 20, echipa Event Sound DJ va susține live prin intermediul platformei Facebook, avanpremiera filmului „Dare to Dream”, un film muzical de promovare turistica cofinanțat de catre Consiliul Județean Timiș. „Datorita normelor in vigoare, artiștii independeți ai echipei Event Sound DJ iși muta activitatea in mediul online […] Articolul Avanpremiera filmului de promovare turistica „Dare to Dream” și petrecere de Halloween cu echipa Event Sound DJ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .