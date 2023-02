Avalanșele din Austria: Numărul total al deceselor a crescut la 8. Cine sunt ultimele 5 victime Un austriac „care se ocupa de deszapezire sambata dimineața a fost gasit, duminica, intr-o zona afectata de avalanșa dupa o operațiune de cautare, iar medicul de urgența nu a putut decat sa confirme decesul”, a spus poliția din Tirol intr-un comunicat de presa citat de AFP, potrivit HotNews.ro.Accidentul a avut loc in timp ce victima in varsta de 59 de ani conducea tractorul. Barbatul a fost dus in valea Debanttal, situata nu departe de orașul Lienz, a declarat poliția. #SevereWeather ???? Impresionante tormenta de nieve ❄️ en #Austria . En las ultimas horas se desato una gran nevada con fuertes… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

