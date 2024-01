Stiri pe aceeasi tema

- Echipele italiene de salvare montana au gasit trupurile a doi excursioniști in urma unei avalanșe produse duminica (7 ianuarie) in Alpi, in apropiere de granița cu Elveția. Una dintre victime a fost gasita ingropata in zapada, in timp ce trupul celeilalte era recuperat dintr-un lac dupa avalanșa produsa…

- Echipele de salvatori montani au descoperit trupurile neinsufletite ale celor doi excursionisti italieni care au fost surprinsi de o avalansa produsa duminica in Muntii Alpi, in apropierea granitei dintre Italia si Elvetia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Unul dintre cadavre a fost gasit ingropat…

- Un trup a fost gasit ingropat in zapada, in timp ce celalalt a fost recuperat dintr-un lac, dupa avalanșa la o inalțime de aproximativ 2.200 de metri, in zona Val Formazza din regiunea Piemont din Italia, a anunțat grupul de salvare alpin CNSAS intr-un comunicat, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.O…

- Euro 2024 poate stabili un record istoric: in Germania pot ajunge 5 din cele 6 echipe care au evoluat in grupa J din preliminarii! S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca, Olanda,…

- Ce paradox: Romania ar fi scapat de o posibila „grupa a morții” la Euro 2024 daca ar fi pierdut cu Elveția! Explicația? Din urna a 4-a, n-ar mai fi fost posibila o tragere cu Franța, Olanda și Italia, cel mai negru scenariu din prezent pentru naționala lui Edi Iordanescu. ...

- 1. Dupa ce a invins Italia, Franța și Spania, iar Germania nu s-a mai prezentat de frica, echipa naționala pregatește meciul cu Elveția la Mogoșoaia, in baza ridicata de ctitorul Burleanu, acest Constantin Brancoveanu al fotbalului romanesc. Tricolorii vor ajunge și mai sus, pentru ca au ca sursa de…

- Elveția, campioana en-titre, a parasit turneul final al Billie Jean King Cup (fosta FedCup) inca din faza grupelor, dupa ce a cedat impotriva SUA, scor 0-3. Italia și Canada au obținut biletele pentru semifinalele competiției.

- REȘIȚA – Artistul reșițean a primit premiul Salonului Național de Arta Contemporana, acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania pentru lucrarea expusa in cadrul salonului deschis la București! Absolvent al Liceului de Arta „Sabin Pautza” și al Facultații de Arte din Timișoara, artistul este…