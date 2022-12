Autoturism răsturnat pe raza localității Zâmbreasca Eveniment Autoturism rasturnat pe raza localitații Zambreasca decembrie 30, 2022 21:15 Cu puțin timp in urma, pompierii teleormaneni au fost solicitați sa intervina la un eveniment rutier produs pe raza localitații Zambeasca. Potrivit ISU Teleorman, este vorba de un autoturism rasturnat și posibil doua victime. La fața locului se intervine cu o autospeciala de descarcerare, un SMURD și o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean. Related Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

