Autoturism în valoare de 80.000 de lei căutat în Italia, depistat la frontieră Politistii de frontiera de la Moravita au descoperit, in noaptea de marti spre miercuri, un autoturism in valoare de 80.000 de lei care era cautat de autoritatile din Italia si care era condus de un roman ce s-a prezentat la controlul de la granita cu Serbia, potrivit Agerpres. "S-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control un cetatean roman, conducand un autoturism marca Ford Fiesta, inmatriculat in Italia. La controlul de frontiera, in urma verificarilor in bazele de date, s-a constatat faptul ca autovehiculul figureaza ca 'bun cautat pentru confiscare', alerta introdusa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

