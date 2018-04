AUTOSTRADA care a crăpat în profunzime. Constructorul spune că e normal Desi pe autostrada care leaga Lugojul de Deva ar fi trebuit sa putem circula inca din 2016, nici pana astazi lucrarile nu au fost finalizate. Mai mult chiar, pe lotul 1 al soselei – singurul care poate fi traversat cu masina de la un capat la altul (impreuna cu un capat al lotului 2 – n.red) – au aparut fisuri adanci. La solicitarea Ziare.com, constructorul acestui segment de drum, Tirrena Scavi Spa, a informat pe 12 aprilie ca e normal sa apara astfel de probleme pe o sosea circulata si ca ele vor fi remediate in cel mai scurt timp si cu un minim de disconfort pentru soferi. Articolul integral… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 1 al Autostrazii Lugoj – Deva, construit de catre italienii de la Tirrena Scavi, a inceput sa se crape, conform unor imagini de saptamana trecuta. In plus a aparut si o alunecare de teren pe drumul de legatura spre Lugoj (A6), la km 5,500. Acest lot a fost deschis partial circulatiei pe o portiune…

- Firmele care construiesc Lotul IV al Autostrazii Lugoj - Deva au fost „clientii preferati” ai Autoritatii Judetene de Transport. Au primit o multime de amenzi de cate 8.000 de lei, pentru ca au depasit cu mai multe tone greutatea admisa la transportul materialelor de constructii pe drumurile judetene.

- Romanii au plecat in vacanta de Paste, astfel ca traficul s-a aglomerat pe mai multe drumuri. Politia recomanda soferilor sa respecte indicatiile agentilor si sa reduca viteza. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei, valorile de trafic au inceput sa creasca pe DN1 Ploiesti - Brasov, pe…

- Centrul Infotrafic informeaza luni ca benzile unu si cea de urgenta de pe Autostrada A1 Sibiu - Deva sunt blocate, deoarece la kilometrul 302+300 de metri, un autocamion tip platforma, pe care se afla un autoturism, s-a rasturnat pe partea carosabila a sensului de mers Deva - Sibiu. Potrivit sursei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe Autostrada A1 Deva – Sibiu, la kilometrul 325, pe banda de urgenta si banda 1 a sensului de mers catre Sibiu, se executa lucrari de colmatare a fiscurilor ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza receptia si deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) si 4 (Porr), desi se poate circula in perfecta siguranta cu viteza maxima permisa pe autostrada atat pe tronsonul Decea-Turda, precum si pe Decea-Aiud, acesta…

- "In urma discutiilor cu antreprenorii si in baza experientei privind capacitatea lor de a evolua pe proiect, am facut o analiza care arata ca datele de mai jos sunt fezabile pentru 2018", au spus pentru ECONOMICA.NET surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…