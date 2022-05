Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta a fost una plina pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Branești, care au fost gazde pentru activitați de invațare, predare, formare in cadrul proiectului european de schimb interșcolar Erasmus+ KA229 ”STORYTELLERS ACROSS EUROPE – TREASURES”, nr. ref. 2020-1-EL01-KA229-078992_6 (coordonator…

- Joi, 21.04.2022, CNAIR a prelungit pana pe 10.05.2022, pe fondul numeroaselor clarificari aduse de catre operatorii economici, termenul de depune a ofertelor pentru construcția celor 4 Tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focșani. Pana in prezent, CNAIR a raspuns la peste 600 de solicitari de clarificare.…

- Familia Hajos din Cluj-Napoca a luat in urma cu patru ani decizia de a porni intr-o calatorie prin Europa impreuna cu cei trei copii. De cateva luni sunt in Grecia, unde copiii iau pe viu lecții de istorie, gastronomie și iși dezvolta abilitațile sociale. „Nu cred ca oricine poate face asta. Multe familii…

- Gabriel Torje (32 de ani) planuiește sa se stabileasca in Spania „peste 2-3 ani”. „Merita sa ramai in Romania?”, intreaba mijlocașul lui Dinamo. Gabriel Torje, fotbalist cu un CV bogat, care cuprinde echipe din țari precum Italia, Spania, Turcia, Rusia și Grecia, dezvaluie ca vrea sa paraseasca Romania…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat luni ca a fost desemnat castigatorul contractului pentru constructia lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzau) al autostrazii Ploiesti-Buzau (A7), in valoare de peste 947,7 milioane de lei. "A fost desemnat castigatorul contractului pentru constructia…

- Elevi și profesori de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava au participat recent la un schimb de experiența in Slovenia, in cadrul unui proiect Erasmus, la care participa 5 țari: Grecia, Romania, Italia, Slovenia și Turcia. Proiectul Erasmus+ „Friend me, ...