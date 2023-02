„O acumulare de apa neașteptata și imprevizibila” este cauza alunecarii de teren inregistrata pe autostrada A10, in zona nodului rutier Alba Iulia Nord, scrie adevarul.ro . Circulația rutiera in zona este oprita de aproape trei saptamani. Potrivit unei expertize de specialitate realizata la solicitarea antrepreonorului, compania italiana Impresa Pizzarotti, acumularea de apa „a condus la creșterea nivelului hidrostatic și a unei scurgeri transversale a apelor freatice spre exteriorul drumului amenajat, cauzata in principal de evenimente meteorice care au avut loc in lunile premergatoare apariției…