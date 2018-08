Autoritatile azere l-au pus in libertate luni pe un lider al opozitiei, a carui condamnare la sapte ani de inchisoare in 2014 a fost denuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) ca motivata politic, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Ilgar Mammadov, in varsta de 48 de ani, lider al partidului de opozitie ReAL, a fost eliberat 'cu o perioada de probatiune de doi ani si interdictia de a calatori in strainatate', le-a declarat jurnalistilor avocatul sau, Fuad Agaiev.



El a precizat ca va incerca sa obtina achitarea completa a clientului sau.



