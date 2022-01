Stiri pe aceeasi tema

- China nu a fost de acord cu tot ce prezenta lungmetrajul „Fight Club”, un film cult al regizorului David Fincher, a carui premiera internationala a avut loc in urma cu aproape 23 de ani, ce a devenit in sfarsit disponibil pe platformele de internet din China, insa finalul peliculei a fost modificat…

- China nu a fost de acord cu tot ce prezenta lungmetrajul „Fight Club”, un film cult al regizorului David Fincher, a carui premiera internationala a avut loc in urma cu aproape 23 de ani, ce a devenit in sfarsit disponibil pe platformele de internet din China, insa finalul peliculei a fost modificat…

- China schimba finalul din filmul Fight Club pentru a arata ca autoritațile ii opresc mereu pe ticaloși, informeaza NEXTA. In versiunea originala a lui David Fincher, Naratorul (Edward Norton) il ucide pe Tyler Durden (Brad Pitt), apoi el și Marla se țin de mana in timp ce zgarie-norii explodeaza…

- „Fight Club”, disponibil in China dupa 23 de ani de la lansare, este difuzat pe platforma de streaming chineza Tencent Video cu un final cenzurat si modificat cu scopul de a arata ca Politia triumfa intotdeauna in fata criminalilor, a scris Vice.

- Lungmetrajul "Fight Club", un film cult al regizorului David Fincher, a carui premiera internationala a avut loc in urma cu aproape 23 de ani, a devenit in sfarsit disponibil pe platformele de internet din China, insa finalul peliculei a fost modificat si transformat intr-un fel de "happy-end", informeaza…

- Finalul filmului-cult Fight Club a fost modificat in China, starnind furia fanilor, scrie The Guardian. Cei care s-au uitat in weekend la filmul devenit disponibil pe platforma Tencent Video au vazut o varianta transformata a mesajului anarhist, anti-capitalist, care a facut pelicula cu Brad Pitt și…

- Lingvistii chinezi sunt ingrijorati de faptul ca folosirea limbilor regionale este diminuata pe fondul eforturilor de a consolida identitatea nationala uniforma, noteaza Mediafax. In urma cu doi ani, Qi Jiayao a vizitat orasul natal al mamei sale, Shaoxing, in estul Chinei. Cand a incercat…

- Chinezii care incalca regulile de izolare sunt supuși la o defilare a „rușinii” , unde poarta pancarte cu numele lor, scrie Daily Mail. Jandarmii din Jingxi, sudul Chinei, au defilat pe strazile orașului cu patru persoane care au incalcat regulile anti-COVID-19, a informat media de stat. Practica defilarii…