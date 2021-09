Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a promis sambata modificarea legislatiei antiteroriste a tarii, la o zi dupa un atac cu cutitul intr-un supermarket din Auckland, in care au fost ranite sapte persoane, scrie Hotnews . Barbatul responsabil de atac, un srilankez care venise cu viza de student in…

- Pacienta diagnosticata cu COVID-19 care și-a pierdut viața este o femeie in varsta de 90 de ani, care avea comorbiditați, nu putea fi internata la terapie intesiva și nici ventilata, potrivit AFP, citata de News.ro . Femeia a murit in noaptea de vineri spre sambata intr-un spital din orașul Auckland…

- Un protest impotriva restricțiilor anti-Covid a afost anunțat pe rețelele de socializare in Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, insa o singura persoana a raspuns vineri apelului, relateaza Digi24 , care citeaza The Guardian. Poliția neozeelandeza a intrat in alerta dupa ce pe rețelele de…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a extins vineri lockdownul national in conditiile in care numarul noilor cazuri de COVID-19 a sporit in ultimele zile in Noua Zeelanda, relateaza Reuters, citat de agerpres. Initial, lockdownul decretat marti in Noua Zeelanda, primul in ultimele 15 luni, urma…

- Intreaga țara intra din aceasta noapte in stare de alerta de nivel 4, cea mai dura forma de carantina, pentru o perioada cuprinsa intre 3 și 7 zile. Masura a fost luata dupa ce un barbat de 58 de ani a fost depistat pozitiv cu tulpina Delta, care este mult mai transmisibila decat celelate tulpini. Ministerul…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a anunțat marți un lockdown la nivel național, dupa ce țara a confirmat un caz de coronavirus - primul caz de Covid-19 transmis la nivel local in comunitate din februarie incoace.

- Noua Zeelanda a anuntat ca va intra in lockdown dupa ce un barbat a fost testat pozitiv la coronavirus, primul caz inregistrat in aceasta tara in ultimele sase luni, relateaza BBC. Cazul a fost detectat in orasul Auckland, care va intra in lockdown vreme de o saptamana, in timp ce restul tarii va intra…

- Noua Zeelanda va intra in carantina naționala de la miezul nopții dupa. Marți a fost confirmat un singur caz de infectare cu varianta Delta a coronavirusului. Intreaga țara va fi in stare de alerta de nivel 4 pentru o perioada cuprinsa intre 3 și 7 zile. Nivelul 4 reprezinta cea mai dura forma de carantina.…