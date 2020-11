Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de un an și șapte luni a fost lovit mortal, marți, de o mașina in localitatea Barbulești, județul Ialomița. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins in scurt timp de polițiști, relateaza Mediafax.Potrivit IPJ Ialomița, marți, in jurul orei 15.00, in localitatea Barbulești…

- Vezi filmul accidentului mortal din Maramureș. Impact frontal intre un tir și un autoturism UPDATE: In data de 05.10.2020, ora 19:45, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul ca pe DN 1C, intre localitațile Cicarlau și Bușag, a avut loc un accident rutier cu victime.…

- Instanța zalauana a decis, in cadrul ultimei ședințe de judecata ce a avut loc la Judecatoria Zalau, in dosarul privind pe Gurzau Gheorghe și Gurzau Trans, acordarea unui nou termen, fiind, de aceasta data, cel mai lung dintre toate cele stabilite pana acum din alte considerente decat starile de urgența…

- Un nou termen in dosarul privind pe patronul societații de transport Gurzau Trans va avea loc maine, 16 septembrie, patronul Gurzau Trans urmand sa ajunga din nou in fața magistraților salajeni.

- Accidentul rutier s-a produs intre un autoturism si o motocicleta in comuna Draganu din judetul Arges, informeaza Politia judeteana Arges. Conform pompierilor de Detasamentul de pompieri Pitesti, o motocicleta condusa de un tanar in varsta de 19 ani din Ramnicu Valcea a intrat in coliziune cu un…

- Fiul presedintelui Judecatoriei Novaci din județul Gorj s-a urcat la volan dupa ce consumase alcool si a lovit cu mașina o femeie de 52 de ani care mergea pe marginea drumului. A fugit apoi de la locul accidentului. Victima a murit azi-noapte la spital.

- O femeie, de 52 de ani, din Novaci, Gorj, a murit miercuri noapte, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de un șofer care a parasit locul accidentului. Potrivit poliției, femeia se deplasa ca pieton, cu fiul, de 16 ani, pe marginea șoselei, in momentul in care a fost lovita de autovehicul. Localnici…

- La Moscova a inceput ședința de judecata pe marginea accidentului mortal unde a fost implicat și Mihail Efremov. Avocatul actorului a menționat ca partea vatamata urmeaza sa cheme la audieri martori care anterior nu au figurat in acest dosar.