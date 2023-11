Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise intr-un atac rus care a lovit un magazin alimentar intr-un sat din regiunea Harkov, in estul Ucrainei. Anunțul a fost facut de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat ca „cel putin 48 de persoane au fost ucise” in acest sat situat langa orasul…

- Autoritațile au emis un mesaj RO-alert inclusiv pentru locuitorii din Galați, vineri noaptea, pornind de la informație sosita la 112, pe fondul bombardamentelor rusești din porturile Ismail și Reni. Au fost momente de nedumerire la Galați, la aproximativ o jumatate de ora de la terminarea partidei…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei. Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata de mai multe ori de fortele ucrainene de la…

- Autoritatile ucrainene au raportat miercuri evacuarea tuturor copiilor din mai multe orase si sate din apropierea liniei frontului in regiunea Zaporojie (sud), punct central al contraofensivei impotriva armatei ruse, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Autoritatile ucrainene au ordonat joi evacuarea obligatorie a civililor din regiunea Herson, sudul tarii, controlata partial de fortele ruse si vizata in mod constant de bombardamente, relateaza AFP.

- Kupiansk este unul dintre orașele eliberate in septembrie anul trecut, in urma ofensivei fulgeratoare a Ucrainei, insa in ultimele saptamani Rusia și-a intensificat eforturile de a recaptura orașul. Ordinul precizeaza ca, „ținand cont de bombardamentele constante… și de situația de securitate de pe…

- Administratia orasului Kupiansk din provincia ucraineana Harkov a cerut joi populatiei sa evacueze aceasta localitate, spre care inainteaza trupele ruse, relateaza AFP si CNN, informeaza AGERPRES . Administratia a precizat ca, „tinand cont de situatia de securitate dificila si de intensificarea bombardamentelor”,…

- Fortele ruse au afirmat luni ca au impins linia frontului inapoi cu trei kilometri in regiunea nord-estica Harkov, pe care au continuat sa o bombardeze cu pretul unor victime in randul civililor, in timp ce un ministru de la Kiev a declarat ca Kremlinul incearca sa recupereze regiunea la aproape un…