- Interpelat vineri seara, intr-o emisiune televizata, de catre un reprezentant al fermierilor care l-a intrebat daca are cunostinta de faptul ca in Portul Constanta TIR-urile romanesti sunt nevoite sa astepte zile la rand, in timp ce autocamioanele din Ucraina ar avea prioritate, ministrul Transporturilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca reprezentanti ai Ambasadei Turciei la Bucuresti au semnalat autoritatilor din Romania faptul ca, in punctul de trecere a frontierei de la Siret, cateva sute de camioane inmatriculate pe numele unor transportatori turci sunt blocate din cauza protestelor…

- Tirurile care se indreapta spre Ucraina prin Vama Siret, din județul Suceava, vor putea trece spre țara vecina, insa traficul pe sensul de intrare in Romania ramane blocat din cauza protestului transportatorilor și fermierilor. Are detalii corespondentul Radio Iași la Suceava, Adriana Dascalu: Vama…

- Vama Siret este blocata in continuare de fermierii din Suceava si Botosani. Zeci de utilaje agricole si tractoare au stat si noaptea trecuta pe Drumul European 85, care face legatura cu Ucraina, iar circulatia a fost permisa doar pentru vehicule care fac transport de persoane. Fermierii sunt nemultumiti…

- Centrul Infotrafic a anunțat ca, in aceasta dimineața, traficul rutier este restrictionat in doua judete din cauza protestelor transportatorilor si fermierilor. Este vorba de Ilfov, pe DN 2 – Afumati, unde banda 1 a sensului de mers catre Capitala este ocupata de autovehiculele parcate. Circulatia se…

- Aproximativ 250 de camioane asteptau, marti la pranz, sa intre in Ucraina, prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, insa accesul acestora a fost blocat ca urmare a protestului agricultorilor, care au ocupat DN 2 cu zeci de tractoare si alte utilaje agricole. Coloana de camioane de pe sensul de iesire…

- Ștefan Musca, presedintele Sindicatului Fermierilor Patrioti, a lansat, intr-o interventie la Antena 3 CNN, un apel disperat catre autoritati. „Sa nu mai imbratiseze Ucraina si sa ne abandoneze pe noi”, a spus fermierul roman. „Nu ma asteptam in ceasul al doisprezecelea sa fim, din nou, umiliti. Sa…

- Un barbat de 64 de ani, din Ucraina, care a intrat in Romania la volanul unui TIR pe la Punctul de Trecere Siret din judetul Suceava, a fost retinut pentru 24 de ore. Autoritatile de control au gasit in autocamionul pe care il conducea 147.500 pachete de tigari fara timbru fiscal, in valoare de aproape…