Unul dintre colaboratorii apropiati ai opozantului rus Aleksei Navalnii - incarcerat in prezent intr-o colonie de munca - a acuzat luni autoritatile ruse ca i-au arestat tatal in weekend intr-o tentativa de a pune presiune asupra sa, dupa ce a anuntat organizarea unei noi manifestatii antiguvernamentale, relateaza Reuters si Meduza.io. Ivan Jdanov, seful Fondului de lupta impotriva coruptiei (FBK) intemeiat de Navalnii, a declarat ca tatal sau, pensionar, a fost arestat sambata la Rostov-pe-Don (sudul Rusiei) pentru un presupus abuz in serviciu, dupa ce politia i-a perchezitionat vineri domiciliul…