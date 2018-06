Autorităţile olandeze avertizează că plajele din apropierea Rotterdamului ar putea fi poluate, în urma unei scurgeri petroliere Autoritatile olandeze au avertizat ca plajele din apropierea Rotterdamului ar putea fi poluate, in urma unei scurgeri petroliere care a avut loc sambata in port, informeaza DPA.



Un petrolier a pierdut circa 200 de tone de combustibil, a indicat televiziunea publica olandeza NOS.



Potrivit DPA, desi nu este inca clar cum a avut loc incidentul, se stie ca petrolierul s-a lovit de un dig, carena acestuia s-a spart, ceea ce a condus la scurgerea de petrol.



Nimeni nu a fost ranit in acest incident, a indicat aceeasi sursa.



