Autoritățile oferă bani șoferilor care și-au stricat mașina în gropile de pe drumurile publice Autoritașile dau bani celor care și-au stricat mașinile din cauza gropilor de pe drumurile publice. Ce trebuie facut pentru a beneficia de despagubiri. Primul lucru pe care trebuie sa il faceți atunci cand va avariați automobilul intr-o groapa de pe carosabil este sa inștiințați asiguratorul și poliția. Trebuie sa fiți atenți la probele care indica faptul ca sunteți nevinovat, doar așa veți putea face rost de despagubiri. Inainte de a muta mașina din locul incidentului, trebuie sa faceți fotografii la starea drumului, dimensiunile și adancimea gropii și orice alte detalii care ar putea fi utile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

