- Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare are deja director. Astazi, in cadrul unei ședințe, conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare l-a prezentat pe Valeri Perceamli, in calitate de director al instituției. Pentru ocuparea acestei funcții a fost organizat concurs public. Secretarul…

- Autoritațile vor reabilita trei stații centralizate de irigare: din Ștefan Voda, din Briceni și alta din satul Etulia, spune ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, potrivit caruia, „este o premiera absoluta cind Guvernul R. Moldova in ultimii 30 de ani reabiliteaza din banii…

- Indiferent de cum intervin autoritațile din Republica Moldova in situațiile de criza, criticile niciodata nu lipsesc. Și de data aceasta criticii s-au activat și s-au dat cu pareri despre cat de „bine” au intervenit autoritațile de la Chișinau in procesul de deszapezire a orașului.Astfel, dupa doua…

- Republica Moldova intenționeaza sa se retraga din Comunitatea Statelor Independente (CSI) pana la finalul anului viitor, a anunțat președinta Comisiei de politica externa a Parlamentului de la Chișinau, Doina Gherman, intr-o declarație preluata de Reuters și citata de stiripesurse.mdAnunțul vine…

- Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a cerut informații de la Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova privind situația fermierilor. Scopul solicitarii este de a stabili numarul agricultorilor aflați in incapacitate de plata și sa identifice motivele…

- N-A SCAPAT… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie Republica Moldova cautat de autoritațile din Romania! Individul, de 29 de ani, avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de un an, pentru savarșirea de infracțiuni la…

- Autoritațile vor veni cu soluții concrete la problemele fermierilor dupa ce vor analiza situația din sector impreuna cu reprezentanții a patru entitați: ai bancilor, ai asociației importatorilor de imputuri, ai instituțiilor de microfinanțare, precum și ai Asociației administratorilor de insolvența.…

- Uniunea Europeana trebuie sa sprijine in continuare autoritatile proeuropene de la Chisinau, atat financiar, cat si tehnic, si sa le ofere cetatenilor din Republica Moldova o perspectiva europeana clara prin inceperea negocierilor de aderare la UE, a declarat luni, pentru AGERPRES, presedintele Delegatiei…