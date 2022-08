Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statul Assam, nord-estul Indiei, au ordonat duminica suspendarea timp de patru ore a serviciilor de internet in mai multe districte din regiune, pentru a evita "relele practici" in timpul sustinerii probelor scrise in cadrul unui examen pentru functionari publici, transmite EFE,…

- Rusia lovit un cartier rezidențial din Kramatorsk marți dimineața (16 august), dar nu au fost raportate victime civile, a declarat primarul din Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, pe Facebook. Poliția ucraineana a declarat ca loviturile rusești au afectat 13 zone din regiunea Donețk in doar 24 de ore.…

- Autoritațile din regiunea Zaporojie ar dori sa organizeze un referendum privind aderarea la Rusia pe 11 septembrie, a spus Evhen Balitsky, Șeful administrației militaro-civile din regiunea Zaporojie Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Codul galben de alerta terorista a fost a prelungit cu inca 15 zile in Transnistria. Așa numitul decret a fost semnat astazi, 22 iulie de separatistul Vadim Krasnoselski. Codul galben de alerta terorista este prelungit pana la 7 august. Pana pe 23 iulie, codul galben de pericol terorist a fost prelungit…

- In Franta, regiunea Gironde este sub cod rosu de canicula, in timp ce in alte zone ale tarii este cod portocaliu. Astazi ar urma sa fie atins un varf al actualului val de caldura. Canicula revine si in jumatatea nordica, plasata sub cod galben, dupa cele 28-30 de grade din weekend. La Paris s-ar putea…

- Delegatii ale Ucrainei si Rusiei se intalnesc miercuri, la Istanbul, pentru a analiza posibilitatea reluarii livrarilor pe Marea Neagra a cerealelor blocate. Autoritațile turce vor media discuțiile. Regiunea separatista Donetk si-a deschis o asa-numita „ambasada” la Moscova, in timp ce SUA au acordat…

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.