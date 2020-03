Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanații, Nelu Tataru, a declarat intr-un interviu pentru Digi24, ca Romania se apropie de scenariul 4 și ca preconizeaza ”un varf al epidemiei in a doua jumatate a lunii aprilie, cu un varf de cazuri de 10.000”. Tataru a mai spus ca luni se va decide daca vor fi impuse noi restricții, dar…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Dupa cum unii dintre dumneavoastra cunosc, m-am aflat in autoizolare la domiciliu. Pentru toți cei care și-au exprimat ingrijorarea fața de starea mea de sanatate, va anunț și pe aceasta cale ca, in urma cu cateva zile, am primit confirmarea ca și cel de-al doilea…

- Marcel Vela, declarații la sediul Ministerului de Interne referitor la prevederile noii Ordonanțe Militare:”Cea mai grava criza din ultimii zeci de ani a cuprins și Romania. Luam masuri mai dure, masuri pe care le-am anunțat deja gradual, in primele doua ordonanțe militare. Vreau sa va asigur ca de…

- Secretar de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru a declarat la Medika TV ca Romania se pregatește pentru scenariul 4 in pandemia de coronavirus, scenariu care se activeaza de la 2.001 bolnavi de coronavirus in sus.„Autoritațile se pregatesc și in contextul starii de urgența, dar pregatim…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, sambata, o declarație de presa, la Cotroceni. Iata principalele declarații:"Prima prioritate pentru noul guvern e continuarea luptei impotriva coronavirusului si pentru a gestiona eficient criza.Guvernul care isi preia acum mandatul este cel care si pana acum…

- 31 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania. In acest context, secretarul de stat din Ministerul Sanatații roman, Nelu Tataru, a anuntat ca "Romania se pregateste de scenariul 3".

- Barbatul din Gorj cu coronavirus se afla de 2 zile izolat la domiciliu Foto: Arhiva. Ministrul sanatatii, Victor Costache, a precizat aseara târziu, la o conferinta de presa la sediul Ministerului de Interne, ca autoritatile desfasoara o ancheta epidemiologica…