- Unele restricții au fost reintroduse in sudul Spaniei. In regiunea spaniola Andaluzia, purtarea maștii a devenit obligatorie atat in ​​spații deschise, cat și in spații inchise și indiferent daca se poate menține sau nu distanța fizica de 2 metri. Masura se aplica chiar și pe plaje și la piscine, unde…

- Regiunea spaniola Catalonia va introduce obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a executivului catalan, Meritxell Budo. Masura va fi adoptata miercuri de autoritatile regionale de aparare civila,…

- Autoritațile din Insulele Baleare planuiesc sa transporte mii de turiști germani cu avionul mai devreme cu doua saptamâni înainte ca Spania sa își redeschida granițele închise la jumatatea lunii martie pentru a preveni raspândirea noului coronavirus, relateaza Reuters.Guvernul…

- O parte din romanii care așteptau joi sa se imbarce intr-o cursa charter catre Spania au fost opriți la sol. Autoritațile nu le-au permis imbarcarea, pe motiv ca nu se incadrau in hotararea de Guvern care reglementa zborurile pe timpul starii de alerta. Cei 30 de romani aflați in aceasta situație au…

- BUCURESTI, 18 mai – Sputnik, Doina Crainic. Premierul britanic, Boris Johnson, le-a spus parlamentarilor din Partidului Conservator ca vrea ca Marea Britanie sa revina „aproape la normalitate in iulie”, potrivit ziarului Daily Mail. © AP Photo / Matt DunhamMarea Britanie: masuri pentru iesirea din…

- Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost depistate peste 530 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus si ca numarul deceselor a scazut pana la nivelul inregistrat la jumatatea lunii martie.In ultimele 24 de ore, in Spania au fost inregistrate 102 decese…

- Autoritatile de la Madrid au anuntat marti ca, incepand cu 15 mai, va fi impusa o perioada de 14 zile de carantina pentru toti cei care vin din strainatate, informeaza TVE potrivit news.ro.Ordinul a fost emis de Ministerul Sanatatii si va fi in vigoare pe parcursul starii de alerta si al posibilelor…