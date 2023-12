Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Tanzania au precizat ca cel putin 47 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 85 au fost ranite in alunecarile de teren provocate de inundatii, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Autoritatile tanzaniene avertizeaza ca numarul mortilor ar putea sa creasca. Presedintele…

- Doi palestinieni au murit dupa ce vehicule militare israeliene au blocat intrarea in spitalul din Jenin din Cisiordania, refuzand accesul pacienților la ingrijirea ranilor lor, potrivit doctorului Christos Christou, președintele internațional al organizației Medecins Sans Frontieres (MSF), cunoscuta…

- Autoritatile din Iordania au anunțat miercuri ca și-au rechemat ambasadorul din Israel și i-au cerut totodata ambasadorului israelian sa nu revina inca la Amman, in semn de protest fața de bombardamentele israeliene din Gaza, afirmand ca atacurile au ucis nevinovați și au provocat o catastrofa umanitara,…

- Echipa de teren a ONU se va deplasa in localitatea ucraineana in care joi o racheta a distrus un magazin alimentar și o cafenea. In urma atacului, peste 50 de persoane au murit.O echipa de teren a Națiunilor Unite a fost trimisa sa inspecteze atacul rusesc asupra satului ucrainean Hroza, din Harkov,…

- Descoperirea care schimba tot ce se știa despre oamenii din epoca de piatra: ce semnifica ultima structura de lemn gasita de cercetatoriIntr-o scandura de lemn veche de aproape jumatate de milion de ani sunt ascunse mult mai multe secrete decat ne putem imagina a priori. Aceasta comoara arheologica,…

- O autostrada s-a prabușit in urma unei alunecari de teren, in Suedia: Mașini pline cu oameni, la un pas sa fie inghițite de pamantO alunecare de teren a provocat, sambata, surparea unei parti dintr-o autostrada pe o distanta de aproximativ 100 de metri in apropiere de Goteborg, in sud-vestul Suediei.…

- Alpinistul, al carui nume nu a fost facut public, s-a ales cu cateva rani minore dupa o cadere de 600 de metri de pe Muntele Taranaki din Noua Zeelanda, sambata, 9 septembrie, informeaza ziarul britanic Independent.Potrivit poliției, barbatul este „excepțional de norocos sa fie in viața. Acestea sunt…

- O furtuna tropicala in regiunea Tokyo a provocat cele mai importante caderi de precipitatii in ultimii 50 de ani, care au provocat circa 100 de alunecari de teren, au declarat sambata autoritatile nipone, citate de AFP.Orasul Mobara, in prefectura Chiba, a inregistrat o cantitate de precipitatii…