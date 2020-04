Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile au fost surprinse in orasul spaniol si au ajuns virale pe internet dupa ce au fost preluate de La Nueva Espana, strangand sute de mii de vizualizari pe Facebook. Citeste si: Fortareata impotriva COVID-19. Orasul care s-a rupt complet de lume si de care coronavirusul nu s-a atins Vecinii…

- Santiago Galvan este un primar tanar, in varsta de 40 de ani, iar acum trei saptamani a decis sa blocheze patru dintre cele cinci intrari in oraș. Se intampla pe 14 martie, in aceeași zi in care Spania declara starea de urgența. De atunci, in tara s-au anunțat peste 100.000 de cazuri și peste 10.000…

- Autoritatile iraniene au anuntat luni 127 de noi decese provocate de COVID-19, ceea ce aduce bilantul oficial al epidemiei de coronavirus din aceasta tara, una dintre cele mai afectate dupa China, Italia si Spania, la 1.812 de morti, informeaza AFP si Reuters.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, bilantul de decese din Italia a ajuns la 5476 de persoane, 651 de decese doar in ultimele 24 de ore. Autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021).…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- Autoritatile pot opri site-urile care difuzeaza informatii false cu privire la COVID-19 sau la masurile de protectie si prevenire si pot totodata bloca accesul utilizatorilor la astfel de informatii, conform masurilor cu aplicabilitate directa asociate decretului de instituire a starii de urgenta semmnat…

- Tribunalul Maramures a anuntat noi masuri care vor fi aplicate la nivelul Tribunalului Maramures in vederea prevenirii raspandirii infectiilor cauzate de Covid-19: Astfel, in intervalul 12 – 31 martie inclusiv se limiteaza accesul si stationarea in sediile Tribunalul Maramures persoanelor ce nu detin…

- Numarul cazurilor active de infectare cu Covid-19 a ajuns in Spania la 30, cele mai noi fiind detectate in Sevilia, regiunile Madrid si Aragon. Autoritatile avertizeaza oamenii ca panica poate duce la blocarea sistemului sanitar, potrivit news.ro.De la primul caz de imbolnavire reportat in…