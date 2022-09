Stiri pe aceeasi tema

- De ziua Republicii Moldova, Dan Negru, vedeta Kanal D, comenteaza cu amar destinul ținutului de dincolo de Prut. „E ziua naționala a Moldovei dar n-o sa vedeți niciunde știrea in Romania. Lucrez la aceeași televiziune in Chișinau de vreo 15 ani. Cu cațiva ani in urma o companie media multinaționala…

- La vama moldo-romana, se inregistreaza din nou flux sporit de camioane. TIR-urile așteapta pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Posturile vamale de frontiera activeaza la capacitați maxime. Autoritațile mai precizeaza ca numarul autocamioanelor perfectate in de 24 de ore este in continua creștere,…

- Procesele democratice din Republica Moldova și realizarea reformelor necesare pentru apropierea ireversibila a țarii noastre de Uniunea Europeana vor fi susținute in continuare de Statele Unite ale Americii. O declarație in acest sens a fost facuta de secretarul de stat american, Anthony Blinken, la…

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi extinsa cu inca 45 de zile, incepand cu 24 iunie 2022. Propunerea in acest sens a fost aprobata urmare a examinarii raportului privind necesitatea prelungirii starii de urgența, in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidata…

- Directorul executiv pentru Europa de Est și Caucaz la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, in aceasta saptamana, viziteaza Chișinaul pentru a sublinia sprijinul BERD pentru Republica Moldova in urma razboiul cu Ucraina și recomandarea de vineri a Comisiei Europene…

- Premierul ungar Viktor Orban a salutat planul guvernului Republicii Moldova de a obtine statutul de tara candidata la Uniunea Europeana, intr-o convorbire telefonica avuta joi cu omologul sau moldovean, Natalia Gavrilita, informeaza MTI. Ungaria va sprijini integrarea Moldovei in UE pe tot parcursul…

