Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii nu sunt deloc mulțumiți de ceea ce se intampla in orașul lor și nici nu sunt optimiști cu privire la viitor. Doar 19% din respondenți cred ca orașul merge intr-o direcție buna, in timp ce 73% susțin ca direcția e greșita. Aceeași parere o au și despre direcția in care merge țara…

- Dupa o saptamana linistita, cu foarte putine infectari, de marți au inceput sa apara semne vizibile ale anuntatului „val 5 de coronavirus” in judetul Neamt. De la 12 noi infectari acum o saptamana, ieri au fost 103, iar astazi, 6 ianuarie, 91, din care 27 in Piatra-Neamt. Din pacate, a fost inregistrat…

- "Ne asteptam la o redinamizare a variantei delta de la jumatatea lunii ianuarie incolo si la manifestarea mai serioasa a omicron care, daca respecta ceea ce stim pana acum, ca varianta cea mai transmisibila devine dominanta, va deveni dominanta si vor circula in paralel. Deci ne asteapta un val 5 care…

- A inceput deja aglomerația de sarbatori. Romanii care se intorc in țara in aceasta perioada a anului sunt nevoiti sa suporte cozi uriașe. Cel putin doua ore este timpul pe care șoferii il petrec in coloana pentru a intra in tara pe la Nadlac II. Aglomerația este cauzata de traficul intens si de triajul…

- Comunicat 12.12.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 1,48. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mica de 3/1000 de locuitori: DUMBRAVITA 2,75 PESAC 2,48 RACOVITA 2,42 SARAVALE…

- Cozi interminabile, sambata seara, la intrarea in Targul de Craciun desfașurat in București. Autoritațile au facut un anunț privind capacitatea targului."Incepand de astazi, 27 noiembrie, conform unei noi Hotarari emise de Guvern (nr 1.238/26.11.2021) capacitatea evenimentului Bucharest Christmas Market…

- Comunicat 3.11.2021 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 438 Nr.crt. UNITATE pozitivi 1 BEBA VECHE 1…

- Autoritațile au de gand sa ia masuri drastice pentru combaterea comportamentelor antisociale din zona locuințelor sociale de la Viișoara. Pana la sfarșitul acestui an, acolo va fi inființat un post de poliție. Mai mult, unii dintre locatari vor fi evacuați. Controalele facute de reprezentanții Primariei…