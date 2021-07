Stiri pe aceeasi tema

- Edilii si zeci de localnici, unii dintre acestia victime ale ursilor, spun ca aceasta problema s-a acutizat in ultimii cinci ani, de cand Guvernul Ciolos a dat o lege care interzice sub orice forma vanatoarea ursilor, chiar si a celor batrani sau a celor agresivi, neexistand in schimb un cadru legal…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca ordonanta privind interventia in cazul ursilor semnalati in zone locuite este doar o picatura si ca, pentru a rezolva problema, trebuie elaborat un plan de management pe termen…

- In cazul Romaniei, momentan, Directiva (UE) 2019/904 privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului, adoptata in urma cu doi ani de Parlamentul European, nu a fost transpusa in legislatia nationala. O ordonanta de urgenta in acest sens asteapta sa fie aprobata de Guvern."Discutam…

- Numarul alertelor raportate la 112 cu privire la atacurile ursilor a ajuns sa fie, in iunie, de 30-40 pe zi, iar problema ia amploare fapt pentru care trebuie sa elaboram cadrul legal pentru interventii imediate, a scris, marti, pe propria pagina de Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Programul "Rabla Electrocasnice" a demarat oficial in data de 14 mai 2021, la ora 10.00. Intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Culturii din Targu Mureș, la ora 11.00, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, venit intr-o vizita oficiala in județul Mureș, a afirmat ca era necesar…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte. "Am avut o discutie cu domnul ministru. Inteleg…

- Programul Rabla incepe de azi, 26 aprilie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. Bugetul Administratiei Fondului de Mediu a fost prezentat in sedinta de Guvern din 21 aprilie. „In sedinta de Guvern de astazi, 21 aprilie 2021, vom prezenta bugetul Administratiei Fondului de…