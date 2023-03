Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, ieri , la 5.787, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai (foto). Potrivit acestuia, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii…

- Romanii au invatat Ungaria in timpul minivacanței din perioada 21 - 24 ianuarie. Stațiunile de la granița cu Romania au fost pline de turiști romani. Așa a fost și la Mako, zona aflata la o ora și jumatate de mers de Timișoara și la 70 de kilometri de Arad.Daniela Bara, turista: ”Nu am crezut sa…

- Anunț de ultima ora. Din ce in ce mai mulți cetațeni ai Ungariei traverseaza granița, pentru a veni in Romania sa cumpere alimente și combustibil, la prețuri mai mici. Autoritațile susțin ca foarte mulți unguri vin sa lucreze in județele Arad și Bihor. Motivul pentru care tot mai mulți unguri vin sa…

- ”Aproximativ 40% dintre angajatii din industria IT din Romania si-au schimbat locul de munca in 2022, ca urmare a deficitului mare de profesionisti IT, intr-un moment cu cerere mare de forta de munca, dar si prin prisma accesului mult mai facil la ofertele companiilor din strainatate, odata cu extinderea…

- Costul orar mediu al fortei de munca in UE era de 28,9 euro in 2020, iar cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca, exprimate in euro, se inregistrau in Bulgaria si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In randul statelor membre UE, cele mai ridicate…

- Romania funcționeaza, de la inceputul acestei luni, ca punct nodal pentru aprovizionarea cu gaze a Ungariei și, mai nou, a Ucrainei și Republicii Moldova, dupa ce, prin conexiunea cu Bulgaria primim gaze de la vecinul nostru din sud.

- Gazul natural joaca un rol crucial in aprovizionarea Ungariei cu energie, dar o cale de reducere a dependentei fata de aceasta resursa este cresterea importului de electricitate, a declarat vineri in Slovenia ministrul ungar al afacerilor externe si comertului exterior, Peter Szijjarto.