Hackerii au furat adresele de e-mail a peste 200 de milioane de utilizatori Twitter si le-au postat pe un forum de hacking online, a declarat miercuri un cercetator in domeniul securitatii, relateaza The Guardian.

Conturile mai multor jurnaliști americani de mare profil au fost suspendate de pe Twitter-ul lui Elon Musk, miliardarul sugerand ca a incalcat o politica recent creata privind partajarea informațiilor despre locație, potrivit The Guardian.

Elton John anunța ca parasește Twitter, din cauza schimbarilor despre care spune ca „permit dezinformarea sa infloreasca". Elton John face aceste comentarii dupa ce Elon Musk a declarat ca va acorda o „amnistie generala" pentru conturile suspendate, potrivit The Guardian.

Autoritatile din Turcia au anuntat ca aproape 900 de membri ai fortelor de securitate participa la o operatiune impotriva gruparii militante kurde PKK din estul tarii, informeaza Rador.

Organizații pentru drepturile omului anunța ca un alt saudit a fost condamnat la mulți ani de inchisoare pentru comentarii postate in mediile sociale, critice la adresa politicilor guvernului local.

Devenit de puțin timp proprietarul Twitter, Elon Musk a dezlanțuit deja haosul asupra companiei riscand sa antreneze platforma in procese și sa determine intervenția organismelor de reglementare, arata experți citați de The Guardian. Totodata, falimentul nu poate fi exclus, a avertizat insuși noul…

Autoritatile turce au arestat peste 500 de persoane suspectate de legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, inamicul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care-l acuza de urzirea puciului esuat dinn 2016, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Elon Musk este investigat de autoritațile federale in legatura cu comportamentul sau in cadrul tranzacției de preluare a Twitter, in valoare de 44 de miliarde de dolari, a declarat compania de socializare intr-un document judiciar publicat joi, scrie Reuters.