- Operatiunile de salvare si recuperare a supravietuitorilor cutremurului din Albania s-au incheiat, a anuntat, sambata, premierul Edi Rama. Bilantul seismului este de 51 de morti, iar autoritatile cred ca printre ruine nu mai este niciun cadavru, relateaza AP, potrivit news.ro.Rama a precizat…

- Autoritatile sanitare din China au anuntat joi un nou caz de ciuma bubonica in regiunea Mongolia Interioara din nordul tarii, numarul total de cazuri ajungand astfel la patru de la inceputul acestei luni, relateaza Reuters.

- Autoritatile israeliene au trimis echipe de salvatori in Albania, pentru a participa la operatiunile de cautare lansate dupa cutremur, informeaza site-ul Ynetnews.com, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura! Amenzile vor exploda- Cand se va intampla asta Echipaje de salvare ale Consiliului…

- Muntenegru, Serbia și Kosovo vor trimite echipe de salvare pentru a asista la eforturile autoritaților din Albania in urma cutremurului de 6,4 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, relateaza site-ul publicației Balkan Insight.Alte țari, precum Grecia și Italia, s-au…

- UPDATE, ora 13:02 – Cel putin sapte persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind…

- Poliția germana a reținut marți un barbat sirian in varsta de 37 de ani, acesta fiind acuzat ca ar fi planuit sa organizeze un atentat terorist in Germania, au informat surse din cadrul Poliției și Parchetului, citate de Reuters.Autoritațile susțin ca barbatul ar fi facut schimburi de informații…

- Patru primari apartinand principalului partid de opozitie prokurd din Turcia au fost destituiti sambata si inlocuiti cu edili proguvernamentali, a anuntat agentia nationala de presa turca Anadolu, citata de AFP si Reuters potrivit Agerpres Primarul localitatii Suruc, in provincia Sanliurfa, si primarii…

- Grupul Carrefour, cel mai mare distribuitor din Europa, a anuntat miercuri deschiderea a doua magazine marca Supeco in nordul Frantei, continuand initiativele destinate relansarii operatiunilor franceze, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Magazinele marca Supeco au fost introduse de Carrefour…