Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile europene de reglementare au emis o avertizare preliminara potrivit careia portiuni din protectia fata de fulgere a 13 avioane A350 ar fi fost montate gresit, în timp ce Delta Air Lines s-a alaturat altor operatori aerieni care se confrunta cu ”probleme legate de vopsea”…

- Tulpina Omicron a Covid-19 continua sa se raspandeasca in Europa. Primele cazuri de infectari tocmai ce au fost depistate și in Franța și Grecia. In aceeași zi și in Romania au fost confirmate 2 cazuri de infectari cu varianta din Africa de Sud. Doua persoane infectate cu tulpina sud-africana in Romania…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), agenția Uniunii Europene pentru combaterea bolilor infecțioase, a anunțat joi ca in cateva luni varianta Omicron a coronavirusului ar putea fi responsabila de peste jumatate din toate cazurile de COVID-19 inregistrate in Europa, relateaza …

- Noua varianta de coronavirus Omicron continua sa se raspândeasca în Europa. Joi, Franța și Grecia au confirmat primele cazuri de infectare cu noua tulpina care stârnește îngrijorare în întreaga lume. Joi, Franța a confirmat primul sau caz cu noua tulpina…

- AIE se asteapta ca pretul petrolului Brent sa aiba o medie de 71,50 dolari pe baril in acest an, a adaugat acesta. Pretul mediu anual al petrolului a trecut ultima data de peste 80 de dolari in 2014. AIE, cu sediul la Paris, a declarat marti ca o mare parte din cresterea ofertei urmeaza sa vina din…

- Agenția pentru Reglementare in Energetica (ANRE) se va intruni in ședința marți, 9 noiembrie, pentru a examina solicitarea Moldovagaz de majorare a tarifelor la gazele naturale, a declarat pentru UNIMEDIA, Galina Sanduța, șefa Serviciului de Comunicare al instituției.

- India are rezerve ample de carbune pentru a asigura cererea din sectorul energetic, a anuntat duminica Ministerul Carbunelui, la o zi dupa ce ministrul sef al regiunii Delhi a afirmat ca deficitul de carburant provoaca riscul unei crize de energie in capitala indiana, transmite Reuters. Compania…

- Autoritatile din Vietnam au avertizat luni asupra riscului de inundatii si alunecari de teren provocat de furtuna tropicala Conson, chiar si dupa ce furtuna a slabit in intensitate in largul coastei centrale a tarii in weekend, relateaza Reuters. Ploile puternice aduse de furtuna au provocat moartea…