Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii unei țari urmeaza sa resimta o caldura teribila de nu mai puțin de 46 de grade Celsius. Specialiștii vin cu avertizari de ultima ora pentru turiștii romani. La ce trebuie sa aiba grija și ce sfaturi primesc cei care se afla acolo? Autoritațile au luat masuri serioase in aceasta privința.…

- O furtuna violenta a speriat turiștii aflați pe plajele din Constanța și Eforie Nord, astfel ca oamenii și-au strans in cea mai mare viteza lucrurile și s-au adapostit in primul loc sigur care le-a ieșit in cale. Plajele au ramas goale in cateva minute O mare parte din județele din țara au fost grav…

- Vești triste pentru romanii ce viseaza la o vacanța in Grecia!! Autoritațile s-au decis sa impuna interdicții majore, așa ca multe persoane abandoneaza orice gand de relaxare și se intorc acasa, in Romania, pentru a scapa de probleme. Romanii fug din Grecia. Ce se intampla cu planurile de vacanța Grecia…

- Atat turiștii, cat și administratorii plajelor de la Marea Neagra trebuie sa respecte mai multe reguli anti covid. Conform unui ordin publicat in monitorul oficial. Administratorii plajelor au obligația de a asigura dispozitive și produse bioacide necesare dezinfectarii mainilor personalului lucrator,…

- Turiștii care vor sa mearga pe litoralul românesc în aceasta vara trebuie sa respecte regulile anti-COVID impuse de autoritați. Pastrarea distanței de doi metri între persoane este obligatorie pe plaja, iar administratorii plajelor trebuie sa se…

- Autoritatile au pasat responsabilitatea urmaririi si aplicarii normelor si recomandarilor in legatura cu prevenirea și combaterea raspandirii COVID-19 in curtea operatorilor economici și a administratorilor plajelor.

- Programul ”Litoralul pentru toți” 2021 a debutat vineri, cu tarife ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, iar pana acum s-au inscris 54 de hoteluri pentru perioada 21 mai – 20 iunie, anunța Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), citata de Hotnews .Pana in prezent, 54 de hoteluri din toate…

- Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte, prin programul ”Litoralul pentru Toti”, care se desfasoara in perioada 21 mai – 20 iunie. Pana in prezent, 54 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre vor participa la acest…