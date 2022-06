Stiri pe aceeasi tema

- Trei proiecte, același constructor, doua cu deficiențe. Viceprimarul Ruben Lațcau a participat, marți, la recepția a trei proiecte de investiții: strada Grigore Alexandrescu, extinderea Podului Eroilor și pistele de bicicleta de sub Podul Eroilor. Toate au fost executate de același constructor, dar…

- Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism se va intruni in data de 09.06.2022, ora 12:30 Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte urbanistice Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism se va intruni in data de 09.06.2022, ora 12:30, in sala de sedinte din bd. Tomis nr. 51.Pe…

- Dupa evaluarile finale la apelul „Cultura in Prezent”, 34 de proiecte culturale primesc finanțare in valoare de 3.000.000 de lei din bugetul local al municipalitații, pentru proiecte care acopera cinci domenii culturale: arte vizuale, arta digitala și noile media – opt proiecte; artele spectacolului…

- Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau a ramas extrem de … dezamagit dupa ședința de plen de marți. El nu a reușit sa mobilizeze mașinaria de vot USR plus Ambruș și sa treaca un proiect de ajustare a tarifelor de salubrizare a strazilor orașului, proiectul pentru care a insistat energic cazand pentru…

- Circulație restricționata pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in zona Cunța, pana vineri. Se fac lucrari de frezare și asfaltare Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara anunța joi ca, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, intre km 293 și km 294, in zona Cunța, pe sensul de mers Deva – Sibiu, se…

- Polițiștii timișoreni continua sa depisteze in trafic șoferi aflați sub influența unor substanțe interzise. Miercuri, in jurul orei 17:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control, pe strada Grigore Alexandrescu din Timișoara, un autoturism condus de un barbat in varsta de 26 de ani.…

- Abia scapați de șantierul șoselei spre Moșnița, timișorenii din sud-estul orașului trebuie sa se pregateasca de noi lucrari de infrastructura. Primaria a anunțat, miercuri, demararea a doua proiecte de anvergura pe strada Stan Vidrighin. Primul proiect consta in reabilitarea rețelei de apa-canalizare,…

- Ciculația rutiera este inchisa astazi, 14 martie 2022, pe pe breteaua de urcare de pe DN1 pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, din cauza unor lucrari de decolmatare. „In cursul zilei de astazi, pe autostrada #A1, km 292+500, in apropiere de Cunța (AB), se efectueaza lucrari pentru decolmatarea rigolelor pe…