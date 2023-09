Stiri pe aceeasi tema

- Deflagrația care a omorat 4 oameni a avut loc in jurul orei 1:30, in noaptea de joi. Dimineața, prefectul de Vrancea, Nicușor Halici, prezenta deja vinovații, la Digi24: muncitorii implicați. „Clar, este, din primele date, o eroare umana”, a spus prefectul Nicușor Halici. S-a stabilit. Atat firma UMB,…

- Explozia care a omorat 4 muncitori și a ranit alți 5 a survenit dupa ce muncitorii care efectuau lucrari de constructie pe santierul Autostrazii Moldovei (A7), in dreptul localitații Calimanești, ar fi atins o conducta veche de gaz care nu mai figura in evidențele autoritaților, conform unor surse apropiate…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a participat la deschiderea oficiala a Festivalului Vaii Gurghiului, unde a vorbit despre prețuirea valorilor satului romanesc. Pentru Partidul Național Liberal promovarea patrimoniului cultural național este un obiectiv de țara permanent, unul pentru care avem…

- Județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau și Vrancea sunt, pana dimineața la ora 06:00, sub incidența unei avertizari cod galben de inundații, informeaza Rador.De asemenea, pentru raurile din estul Moldovei și din Dobrogea este activ, pana la ora 9:00, un cod portocaliu. In plus, un alt…

- Asocierea SA&PE Construct S.R.L. – Spedition UMB S.R.L. – Tehnostrade S.R.L. a fost desemnata caștigatoarea contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii 3 a autostrazii Targu Mureș – Targu Neamț, cu prețul de 1,56 miliarde de lei (fara TVA), anunța Cristian Pistol, director general al Companiei…

- Una dintre firmele lui Dorinel Umbrarescu a devenit lider național in ceea ce privește angajarile de personal. Și nu este vorba despre celebra UMB Spedition, firma fanion a „regelui asfaltului”. Astfel, conform unei analize efectuate de economica.net, Tehnostrade, o alta firma cunoscuta din portofoliul…