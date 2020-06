Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 iunie vom putea calatori in țari precum Germani, Austria și Elveția fara sa mai intram la intoarcerea in țara in izolare, anunțul a fost facut chiar de Lucian Bode, ministrul Transporturilor. De asemenea acesta a mai spus la Digi24 ca daca in urmatoarele zile numarul de cazuri din aceste state…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, astazi, lista tarilor din care cetatenii care sosesc in Romania nu vor fi obligati sa intre in izolare. In hotarare se arata ca in baza propunerii Institutului Național de Sanatate Publica, incepand cu data de 15 iunie 2020, de la ora 00:00 se…

- Pentru aceste țari se reiau și cursele aeriene, in condițiile stabilite de HG 394/2020 privind declararea starii de alerta și masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19. Citeste si: Orban cere prelungirea starii de alerta cu 30…

- Guvernul a adoptat urmatoarele masuri: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare persoanele sosite din tarile stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul National de Sanatate Publica, aprobate prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. (2)…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi seara ca vor fi propuse noi masuri de relaxare incepand cu 15 iunie. Printre acestea se numara redeschiderea Loteriei, a caselor de pariuri și jocuri de noroc, daca acestea prezinta un risc epidemiologic scazut. Iata și noile masuri de relaxare adoptate de catre…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 28 din 11 iunie 2020, privind propunerea unor noi masuri de relaxare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepand cu data de 15.06.2020. Hotararea prevede: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare…