- Protestatarii au invins pana la urma. Jandarmii nu mai legitimeaza persoanele care se aseaza in aceste momente la coada pentru a se inchina la Cuvioasa Parascheva. Nimeni nu si-a asumat inca decizia.

- Peste 9.200 de persoane au trecut, miercuri,pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, scoasa in curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, iar 500 de credincioși au fost prezenți la slujba. Cel mai probabil, racla va fi bagata in biserica in timpul nopții,anunța reprezentanții Mitropoliei.Gruparea…

- Pelerinii fara buletin de Iași, prezenți astazi la Catedrala Mitropolitana, nu au fost lasați de jandarmi sa se roage la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. In acest sens, Jandarmeria Romana nu a oferit momentan un punct de vedere oficial, insa deși cele cateva sute, poate chiar mii de oameni, care…

- Pelerinii fara buletin de Iași au fost lasați sa se roage la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, deși, din cauza pandemiei de coronavirus, autoritatile locale decisesera ca anul acesta sa poata intra in biserica numai locuitorii orasului Iasi. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica.…

- Jandarmeria Romana nu a oferit deocamdata un punct de vedere oficial in acest sens, insa cateva sute sau chiar mii de oameni care nu erau lasați pana acum sa mearga la racla sa se inchine au fost lasați in perimetrul special amenajat, potrivit Digi24. Cresc salariile pentru bugetari cu 15% pentru…

- Racla cu moastele Sfintei Parascheva va fi delimitata, in premiera in acest an, astfel incat pelerinii nu vor avea acces si nu o vor putea atinge. Acest lucru nu a fost respectat in primele zile ale lunii, cand si-au facut aparitia primii pelerini, care au atins si pupat racla cu moastele sfinte. Masuri…

- Organizatorii sarbatorii Sfintei Parascheva cer iertare lui Dumnezeu, precum și pelerinilor care nu pot veni la Iași din cauza restricțiilor, transmite Mitropolia Moldovei și Bucovinei, dupa masurile anunțate de autoritați.

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa pe data de 8 octombrie. Decizia aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis ca nu se mai scoate racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva pe data de 8 la Iași, conform mediafax.ro. Daca totuși…