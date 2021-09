Administratia pentru Siguranta Traficului pe Autostrazile Nationale (NHTSA) a trimis scrisori cu intrebari grupurilor General Motors, Toyota Motor, Ford Motor, Volkswagen si altora, in cadrul ”unei analize comparative” cu ”alte vehicule echipate cu sisteme capabile sa controleze simultan directia si acceleratia/franarea, in circumstante similare”. In luna august, NHTSAa deschis o investigatie oficiala privind siguranta sistemului de asistenta a soferului Autopilot, dupa 12 coliziuni cu vehicule de urgenta. Investigatia acopera 765.000 de vehicule Tesla americane construite intre 2014 si 2021.…