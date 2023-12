Stiri pe aceeasi tema

- Contractul pentru cea mai mare achizitie de trenuri electrice, o investitie de peste 3,2 miliarde de lei, poate fi semnat, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Transporturiilor Irinel Ionel Scriosteanu. ”Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia formulata de Alstom…

- Romania are la dispozitie 9,11 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), din care au fost cheltuiti in jur de un miliard de euro, dar cea mai mare parte a banilor care se afla in conturi se va cheltui in anii 2024 si 2025, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Administrația locala din Zam a scos la licitație un contract de peste 1,2 milioane de lei care prevede realizarea unei piste de biciclete. Proiectul de amenajare a pistei pentru biciclete intre Caminul Cultural și Biserica Ortodoxa din satul Tamașești și Caminul Cultural și Biserica Ortodoxa…

- Megainvestitie de 745 milioane de lei in dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de peste 130 MW și care se va intinde pe 130 ha in localitatea Bucsani, judetul Giurgiu. Proiectul urmeaza sa fie dezvoltat de un antreprenor britanic de origine indiana. Este vorba de omul de afaceri britanic…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, in calitate de autoritate, a lansat procedura de achiziție pentru furnizarea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea inteligenta a deșeurilor. Procedura se afla in faza de evaluare calificare și tehnica. Vor fi achiziționate: containere…

- Societatea Vrancart SA, cu Dedeman printre acționari, a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Energiei, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR – Componenta 6. Energie), in vederea dezvoltarii unui parc solar in Adjud, județul Vrancea. Valoarea totala a proiectului este de 96.871.509…