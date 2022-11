Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a primit mai multe sesizari ca oamenii sunt apelați de persoane care se recomanda reprezentante ale unor "brokeri" și care le ofera servicii de investiții, iar dupa ce iau banii, dispar.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara atrage atentia ca societatile din state terte, care furnizeaza servicii de investitii, pot opera in Romania doar prin infiintarea unei sucursale care necesita autorizare din partea Autoritatii, cu exceptia cazului in care furnizarea serviciilor se face la initiativa…

- A.S.F.: Entitați neautorizate din state terțe ofera servicii de investiții financiare. Cum funcționeaza țeapa ”brokerul” Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) atrage atenția ca societațile din state terțe, care furnizeaza servicii de investiții, pot opera in Romania doar prin inființarea unei…

- Sparking Capital, primul fond de investiții alternativ cu capital de risc din Romania, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, se alatura Asociației Administratorilor de Fonduri din Romania, in urma votului favorabil acordat saptamana trecuta de Adunarea Generala a organizației profesionale…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,41 miliarde de lei, la finalul lunii iulie 2022, in crestere cu 5% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "Cele mai multe investitii au fost…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a transmis, marti, precizari cu privire la drepturile calatorilor, avand in vedere situatia generata de compania Blue Air prin decizia de suspendare a tuturor zborurilor din Romania. ”Turistii care au luat pachete de vacanta de la agentiile de turism sunt…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) ii cere vicepreședintelui ASF, Cristian Roșu, sa ofere urgent explicații in fața Parlamentului Romaniei și in fata organelor judiciare! Am luat act de comunicatul de presa transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

