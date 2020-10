Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a efectuat, in perioada iulie - septembrie 2020, un control inopinat la societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A., avand ca tema verificarea operațiunilor și a modului de inregistrare in evidențele contabile a operațiunilor de reasigurare și…

- ​​La sfârșitul lunii iunie 2020, 7,56 milioane de români erau înregistrați în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II), mai mult cu 1,25% fața de sfârșitul anului trecut, iar valoarea totala a activelor nete ale acestora depașea 65,94 miliarde de lei (13,62 miliarde…

- Prețul asigurarilor civile auto nu ar trebui sa creasca cu mai mult de 1%, conform Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), care acuza o campanie „fake news” din partea companiilor de asigurare. Reprezentanții COTAR arata ca, potrivit cifrelor publicate de Autoritatea…

- ASF: Asigurarea RCA va fi valabila si in format electronic Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a aprobat in sedinta de miercuri modificarea si completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania in ceea ce priveste articolul care reglementeaza dovada incheierii asigurarii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara anunta ca a modificat si completat Norma nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania, iar dovada incheierii asigurarii RCA poate fi facuta si in format electronic, informeaza Agerpres. Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a aprobat modificarea…

- ​​Cei peste 7,2 milioane de români cu pensii private obligatorii vor putea fi informați cu privire la situația activelor din conturi și prin mijloace electronice, nu doar exclusiv pe hârtie în plicuri livrate prin servicii poștale ca pâna acum, potrivit unei modificari legislative…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara supune consultarii publice, incepand de miercuri, un proiect de modificare si completare a prevederilor din cadrul Normei nr. 20/2017 referitoare la dovada incheierii asigurarii RCA in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate, conform unui comunicat…

- ASF: Pensiile private reprezentau 5,83% din PIB, in martie. Cați bani au strans romanii in conturi pentru batranețe Sistemul de pensii private din Romania administra, la 31 martie 2020, active totale de 62,55 miliarde de lei (12,96 miliarde de euro), in crestere cu 17,56% fata de aceeasi perioada a…