”Confirmam ca Agentia de Reglementare pentru Medicamente si Produse pentru Ingrijirea Sanatatii (MHRA) evalueaza in timp real vaccinul nostru potential pentru Covid-19”, a declarat un purtator de cuvant al AstraZeneca. In acest tip de evaluare, autoritatea de reglementare obtine date in timp real si are dialog cu producatorii de medicamente referitoare la procesele de productie si studiile clinice, pentru a accelea procesul de aprobare. Aceasta abordare are rolul sa accelereze evaluarile medicamentelor sau vaccinurilor promitatoare, in timpul urgentelor de sanatate publica. Vaccinul pentru Covid-19…