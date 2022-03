Stiri pe aceeasi tema

- Autorii crimelor de razboi comise in Ucraina, unde armata rusa este acuzata ca a bombardat populatia civila, trebuie sa fie „trasi la raspundere” in fata justitiei internationale, au avertizat joi ministrii de externe din tarile reunite in cadrul Grupului celor mai puternice sapte economii ale lumii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat joi Bundestagului, cerand Germaniei sa darame noul zid ridicat in Europa impotriva libertatii odata cu declansarea razboiului de catre Vladimir Putin, scrie Reuters.

- Procurorul general al Spaniei, Dolores Delgado, a decis sa demareze acțiuni de investigație preliminara legate de acțiunea Rusiei in Ucraina. Sunt vizate posibile crime de razboi. Anunțul apare dupa cel al procurorul general al Germaniei, care a anunțat ca a deschis o ancheta privind posibile crime…

- Premierul Israelului, Naftali Bennett, a vorbit, sambata seara, cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa vizita in Rusia, si urmeaza sa se deplaseze la Berlin, in cadrul eforturilor diplomatice coordonate cu SUA, Germania si Franta.

- O echipa avansata a Curtii Penale Internationale (CPI) de la Haga a plecat in "regiunea Ucrainei" pentru a incepe investigarea unor posibile crime de razboi, a declarat procurorul principal al institutiei intr-un interviu acordat Reuters.

- Primarul din Vilnius a scris cu mâna lui un mesaj pentru Vladimir Putin: ”Haga te asteapta!”. Lituania va cere Curții Penale Internaționale sa investigheze crimele de razboi și crimele împotriva umanitații comise de Rusia și Belarus în Ucraina. Pe un pod din…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat vineri ca tara sa va incepe sa stranga date despre actiunile fortelor armate ruse in timpul invaziei asupra Ucrainei, pentru a le trimite Curtii Penale Internationale (CPI), transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Americanii iau in serios amenințarile Rusiei. 1.000 de soldați americani vor fi trimiși „in zilele urmatoare” din Germania in Romania și alți circa 2.000 in Polonia pentru a asigura securitatea aliaților din Europa de Est. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John F. Kirby, a spus ca daca e nevoie,…