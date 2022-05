Stiri pe aceeasi tema

- Primele produse ale Autoproclamatei Republici Populare Donețk vor fi transportate din portul Mariupol in luna mai, iar portul va fi folosit, de asemenea, și pentru aducerea de materiale de construcții necesare refacerii orașului, a anunțat duminica liderul regiunii separatiste, Denis Pușilin, potrivit…

- A fost instituita stare de asediu pe timp de noapte la Kiev, pentru a proteja populația de „acțiunile provocatoare” ale Rusiei, au anunțat autoritațile ucrainene. Starea de asediu pe timp de noapte este in vigoare la Kiev pe parcursul acestei saptamani, incepand de luni pana vineri. Masura a fost luata…

- Rusia anunta luni expulzarea a 40 de diplomati germani, ca masura de retorisiune fata de o masura similara a Germaniei, din cauza invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP. Ambasadorul Germaniei la Moscova Geza Andreas von Geyr a fost convocat luni la sediul Ministerului rus de Externe. In total „40 de…

- ​Numarul de accidente provocate pe teritoriul Romaniei de autovehicule inmatriculate in Ucraina a crescut foarte mult in primele trei luni din acest an, pe fondul valului de refugiați fugiți din calea invaziei Rusiei și au inceput sa apara și primele accidente provocate de șoferi care au mașini neasigurate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand sa produca 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, spune ca va ramane, pentru moment, in Ucraina, in ciuda atacului cu rachete al Rusiei, din aceasta dimineața.”Deocamdata stau și aștept sa vad ce se intampla. Sambata trebuia sa jucam cu Inhulets Petrove, la Kiev, dar sa vedem ce e cu starea de urgența.…

- Liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pushilin, a anunțat evacuarea locuitorilor din regiune catre sud-estul Rusiei, din cauza intensificarii bombardamentelor, relateaza Reuters și RIA. Anunțand mișcarea pe rețelele de socializare, Pushilin a declarat ca Rusia a fost…