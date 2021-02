AUTOMARKET INFO: Comparație între Mercedes-Benz EQA și Mercedes-Benz GLA Mercedes a apasat din nou pedala de accelerație in segmentul electricelor și, dupa ce ni l-a dat pe EQC in 2019, acum facem cunoștința cu noul EQA. Este cel mai mic SUV electric și, asemeni fratelui mai mare, este dezvoltat pe platforma unui model convențional: in cazul sau, Mercedes-Benz GLA. De altfel, daca dai la o parte blocurile optice fața și spate in cazul ambelor mașini, o sa observi ca ele seamana foarte mult. Nu mai vorbim despre interior,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

