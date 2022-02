Autocisternă cu benzină răsturnată în Moldova Ieri dupa amiaza, o autocisterna cu 26 tone de benzina s-a rasturnat in apropiere de localitatea Balabanu, raionul Taraclia, din Republica Moldova. Cum, de la benzina scursa pe carosabil exista pericol de incendiu, doua echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului, pentru a asigura paza și a face lucrari de pompare. Angajații IGSU inca mai efectueaza acest gen de lucrari, urmand ca dupa efectuarea lor sa fie ridicata autocisterna rasturnata. Acest lucru se va face cu o automacara de mare tonaj. Nu au fost inregistrate victime. Despre impactul benzinei asupra solului urmeaza sa se pronunțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- O autocisterna incarcata cu 26 tone de benzina s-a rasturnat și a derapat de pe traseu Totul s-a intamplat in seara zilei de 9 februarie in apropierea localitații Balabanu, raionul Taraclia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:00.

- In seara zilei de 9 februarie, pompierii au intervenit in raionul Taraclia, și anume pe traseul R32, in apropierea localitații Balabanu, raionul Taraclia.Conform datelor inregistrate, o autocisterna incarcata cu 26 tone de benzina s-a rasturnat și a derapat de pe traseu.

