Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat luni seara in afara partii carosabile, in localitatea Harsova, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, echipajele medicale alocate la caz evalueaza la fata locului persoanele implicate…

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat, luni seara, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Primele informatii arata ca in autovehicul ar fi blocate cinci persoane. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati de…

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat, luni seara, in zona Harsova din judetul Constanta, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Primele informatii arata ca in autovehicul ar fi blocate cinci persoane.

- Un autocar s-a rasturnat, luni seara, in zona Hanul Morii, langa localitatea Harșova, județul Constanța.Potrivit primelor informații, in autocar se aflau 60 de persoane.Cel puțin cinci persoane sunt blocate in autocar, conform Ziua de Constanța Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție.Salvatorii…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in zona Hanul Morii din apropiere de Harsova, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autocar cu aproximativ 60 de persoane la bord s a rasturnat. Din primele informatii cel putin cinci persoane sunt blocate in autocar. A fost activat Planul Rosu…

- Autoritatile din judetul Iasi au activat Planul Rosu de Interventie, vineri seara, dupa ce un autocar cu 30 de pasageri pasageri s-a rasturnat in afara soselei, la Targu Frumos. Soferul si cinci pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza news.ro.ISU Iasi anunta, vineri seara, ca intervine…

- Un autocar care transporta cetațeni ucraineni a fost implicat intr-un accident rutier in Navodari, dupa ce șoferul a lovit un limitator de inalțime in timp ce incerca sa treaca pe sub un pod. Avand in vedere numarul de persoane implicate, autoritațile au activat Planul Rosu de Interventie. Din primele…

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata in judetul Braila, dupa ce un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat intr-un accident intre localitatile Insuratei si Baraganu, 20 de persoane fiind ranite. Autoritatile din judetul Braila au activat planul rosu de interventie dupa ce un autocar…