- Autobuzul de campanie al lui Ekrem Imamoglu, primar in Istanbul și figura proeminenta a opozitiei presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la alegerea sa in 2019, a fost atacat cu pietre, duminica, 7 mai, la Erzurum, estul Turciei, un bastion al partidului prezidential AKP, in timpul unui miting electoral,…

- Presedintele islamist al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a atacat duminica pe principalul sau rival in alegerile de duminica viitoare, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, numindu-l 'betiv' si 'necredincios', la cel mai mare miting din campania electorala cu o saptamana inainte de alegeri, potrivit…